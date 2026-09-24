Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Gölcük'te Balkanlar ve dijital medyanın yerel etkileri

Gölcük'te Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri'nde Rifat Sait, Balkanlar'daki gelişmeleri ve dijital medyanın etkilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gölcük'te Balkanlar ve dijital medyanın yerel etkileri

Gölcük'te Balkanlar ve dijital medya üzerine sohbet

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri programında, "Balkanlar ve Dijital Medya" başlığı kapsamlı biçimde ele alındı. Etkinliğin son konuşmacısı, Balkan Stratejileri Araştırma Merkezi temsilcisi ve 24. Dönem Milletvekili Rifat Sait oldu. Program, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Balkanlar'daki gelişmeler ve Türkiye'nin çalışmaları:

Sait, Balkan coğrafyasındaki bölgesel gelişmeleri ve Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerini değerlendirdi. Konuşmasında bölgedeki projelerin ve yürütülen diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı ve vatandaşları bu çalışmaları yerinde görmek üzere Balkan ülkelerini ziyaret etmeye davet etti.

Dijital medyanın kamuoyu üzerindeki etkileri:

Etkinlikte dijital medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü, bilgi akışı ve algı yönetimi başlıkları tartışıldı. Sait, dijital platformların hem fırsatlar hem de riskler barındırdığına dikkat çekerek, yerel aktörlerin ve sivil toplumun bilinçli iletişim stratejileri geliştirmesinin önemini vurguladı.

Programa, eski milletvekili Zeki Aygün, siyasi partilerin ilçe başkanları, Balkan ve Trakya yöresi sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Başkan Sezer'in Rifat Sait ve diğer katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.

GÖLCÜK&#039;TE DÜZENLENEN &quot;TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU GÖLCÜK SOHBETLERİ&quot; PROGRAMINDA, &quot;BALKANLAR VE...

GÖLCÜK'TE DÜZENLENEN "TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU GÖLCÜK SOHBETLERİ" PROGRAMINDA, "BALKANLAR VE DİJİTAL MEDYA" BAŞLIĞI MASAYA YATIRILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkı...
images

Ankara'da dostluk ve dayanışma: Ganire Paşayeva anıldı
images

Kırklareli bağımlılıkla mücadelede önleyici adımları öne çıkardı
images

Kırklareli’de bağımlılıkla mücadelede toplumsal seferberlik vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği