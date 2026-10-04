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Gölcük'te cadde ortasında anne ve kızına kalabalık saldırısı

Gölcük'te iddiaya göre geçmişte çocukları okulda kavga eden iki annenin tartışması büyüdü; bir anne ve kızı cadde ortasında darbedildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:48

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölcük'te cadde ortasında anne ve kızına kalabalık saldırısı

olay yeri ve iddia:

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezinde, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte çocukları okulda kavga eden iki annenin cadde üzerinde karşılaşmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede tırmandı.

Taraflardan birinin "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sormasıyla alevlenen tartışma, çevredeki kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayın burada kaldığı değil, kalabalık bir grubun bir anne ile kızına saldırdığı yönünde olduğu bildirildi.

görüntülerde neler var:

Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının cadde ortasında ve insanların bulunduğu bir alanda gerçekleştiğini gösteriyor. Görüntülerde kadının yere düştüğü, çevresindekilerce darbedildiği, kızının da saldırıya uğradığı açık biçimde görülüyor.

Kamera kaydında ayrıca saldırı sırasında bir çocuğun sesinin duyulduğu ve çocuğun "Annemi bırakın" diye bağırdığı aktarılıyor. Kayıtlar, olayın kısa sürede ve kaotik bir şekilde geliştiğini ortaya koyuyor.

İddialar ve görüntüler, olayın başlangıç nedeninin geçmişe dayanan bir okul kavgası olduğunu işaret ediyor; ancak yaşananların ayrıntıları ve sonrasında herhangi bir resmi işlem olup olmadığı haber kaynağında yer almıyor. Olay, mahallede ve sosyal çevrede güvenlik ve toplumsal gerilim tartışmalarını gündeme taşıdı.

KOCAELİ&#039;NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE BİR KADIN İLE KIZI, CADDE ORTASINDA KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN...

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE BİR KADIN İLE KIZI, CADDE ORTASINDA KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN DARBEDİLDİ. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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