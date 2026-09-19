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Gölcük'te kahvehaneye kumar baskını: bir kişiye adli işlem, dört kişiye 46 bin 416 lira ceza

Gölcük'te ruhsatlı bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi; 1 kişi hakkında adli işlem, 4 kişiye toplam 46.416 TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölcük'te kahvehaneye kumar baskını: bir kişiye adli işlem, dört kişiye 46 bin 416 lira ceza

Gölcük'te kahvehaneye kumar baskını: bir kişiye adli işlem, dört kişiye 46 bin 416 lira ceza

denetimin yapıldığı yer ve tespitler:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Gölcük ilçesindeki ruhsatlı kahvehanede denetim gerçekleştirdi. Denetimde, işletmede kumar oynatıldığı tespit edildi ve sorumlu olarak belirlenen M.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

yasal süreç ve uygulanan yaptırımlar:

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamında adli işlem yapılırken, kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç sürüyor; emniyet ekipleri benzer ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

KOCAELİ&#039;DE BİR KAHVEHANEYE YAPILAN DENETİMDE KUMAR OYNATILDIĞI TESPİT EDİLDİ. ELE...

KOCAELİ'DE BİR KAHVEHANEYE YAPILAN DENETİMDE KUMAR OYNATILDIĞI TESPİT EDİLDİ. ELE GEÇİRİLENLER.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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