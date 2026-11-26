Gölcük mahallesinde kayıp kişi ölü bulundu

Aydın Efeler ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde 2 gündür kayıp olan 41 yaşındaki Gökhan Kızık, demiryolu kenarında ölü olarak bulundu. Köyde ve çevresinde sevilen bir isim olduğu öğrenilen Kızık’ın ölümü köy halkında üzüntüye neden oldu.

Olay yeri ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, DDY’de görevli bir operatör, İmamköy yakınlarında demiryolu üzerinde iş makinesi ile çalışma yaptığı sırada kargıların arasında bir ceset fark etti. Operatör çalışmayı durdurup durumu 112 Acil Çağrı hattına bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, cesedin yaklaşık 40 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğunu ve hayatını kaybedeli yaklaşık 30-40 saat olduğunu tespit etti.

Kimlik tespiti ve soruşturma:

Yapılan incelemede cesedin Gölcük Köyü’nde yaşayan Gökhan Kızık olduğu belirlendi. Kızık’ın gündelik işlerde çalıştığı, birkaç gün önce aşırı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidip muayene olduğu ve kendisine ilaç yazdırıldığı öğrenildi. Ayrıca Kızık’ın zaman zaman köyden karşıya kestirme yol olarak kargıların arasından geçtiği ifade edildi.

Cumhuriyet Savcılığı olay yerine el koyarak, ölüm sebebinin net olarak belirlenmesi için soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

DEMİRYOLU KENARINDA CESEDİ BULUNAN GÖKHAN KIZIK