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Gölcük'te öğrenciler için geçici çözüm: Yazlık İlkokulu bahçesine dört derslikli prefabrik

Yıkım kararı verilen Yazlık İlkokulu'nun eğitimi aksamasın diye Gölcük Belediyesi, İhsaniye Yazlık Ics-Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu bahçesine dört derslikli prefabrik yerleştirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gölcük'te öğrenciler için geçici çözüm: Yazlık İlkokulu bahçesine dört derslikli prefabrik

geçici eğitim alanı kuruldu:

Kocaeli Valiliğinin değerlendirmesi sonucu mevcut binasının yıkılmasına karar verilen Yazlık İlkokulu için, öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amacıyla geçici düzenleme hayata geçirildi. Yeni hizmet binasının yapımına başlanırken, Gölcük Belediyesi tarafından okul bahçesine dört derslikli prefabrik yapı yerleştirildi.

yerleşim ve kullanım amacı:

Kurulan prefabrik yapı, İhsaniye Yazlık Ics-Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu bahçesine yerleştirildi ve öğrencilerin güvenli, uygun ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri hedeflendi. Yeni hizmet binası tamamlandığında bu yapının anaokulu olarak kullanılması planlanıyor, böylece alanda kalıcı düzenlemeler yapılana kadar eğitim faaliyetleri sürdürülecek.

belediye başkanının incelemesi ve öğrenci buluşması:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni eğitim alanını ziyaret ederek sınıfları inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi. Sezer, eğitim sürecinin aksamaması için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirirken, öğrenciler de ziyarette Başkan Sezer'e teşekkür etti.

GÖLCÜK&#039;TE YIKIM KARARI VERİLEN YAZLIK İLKOKULU&#039;NUN ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİN AKSAMAMASI...

GÖLCÜK'TE YIKIM KARARI VERİLEN YAZLIK İLKOKULU'NUN ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİN AKSAMAMASI AMACIYLA OKUL BAHÇESİNE 4 DERSLİKLİ PREFABRİK YAPI YERLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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