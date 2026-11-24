gölcük'te 24 kasım kutlamaları:

Gölcük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen programlar, Anıtpark'ta Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

etkinlikler ve yarışma ödülleri:

Program, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda sürdü; burada Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi ve emek veren öğretmenlere çiçek takdim edildi.

belediye başkanı sezer'in okul ziyareti:

Etkinliklerin ardından Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya geldi. Sezer, öğretmenlere çiçek ve tebrik kartı verip bir süre sohbet ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı; ilçe genelindeki tüm öğretmenlere de çiçek ve tebrik kartı gönderildi.

GÖLCÜK'TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ, YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.