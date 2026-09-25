Gölcük'te Semahat Arsel adıyla 35 sınıflı modern ilkokul hizmete girdi

Gölcük'te Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu törenle açıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, deprem riski nedeniyle yıkılan Donanma İlkokulu’nun yerine Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı (VKV) iş birliğiyle inşa edilen Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu düzenlenen törenle hizmete girdi. Okul, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte öğrencileriyle buluşacak.

Okulun fiziksel özellikleri:

Eski Donanma İlkokulu'nun riskli yapı tespiti sonrasında yıkılmasıyla başlayan süreçte inşa edilen yeni eğitim binası, toplam 6.750 metrekare alana yayıldı. Binada 35 sınıf yer alırken, okulda 40 öğretmen görev yapacak ve yaklaşık 750 öğrenci eğitim alacak. Bölgedeki kapasite artışı, eski 15 sınıflı yapının yerini alan bu modern tesisle sağlanmış oldu.

Ford Otosan'ın katkısı ve mesajları:

Törene katılan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, okulun inşaatına 2025 yılında başlandığını, planlandığı gibi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özyurt, "Bir okulun kapılarını açmanın yeni bir yapının tamamlanmasından çok daha farklı bir duygu" olduğunu belirterek, Donanma İlkokulu sıralarında okumuş çalışanların bugün Ford Otosan’da emek veriyor olmasının bu projeye ayrı bir anlam kattığını vurguladı.

Özyurt ayrıca Kocaeli'nin Ford Otosan için merkezî bir öneme sahip olduğunu, üretim ve mühendislik faaliyetlerinin kalbinin burada attığını söyledi ve eğitime yapılan yatırımların şirketin şehirle kurduğu bağı güçlendirdiğini ifade etti. Firma tarafından Kocaeli'de Başiskele'de 26 sınıflı yeni bir ilkokul için protokol imzalandığı ve Başiskele Atatürk Ortaokulu'nun yenileme çalışmalarının tamamlandığı da tören sırasında aktarıldı.

Vakıf ve yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel açılışa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandığını ve bundan sonra "Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu" adıyla hizmet vereceğini belirtti. Toprakoğlu, Semahat Arsel’in vakıf çalışmalarında uzun yıllardır öncü bir rol üstlendiğini ve okul isminin vakıf için özel anlam taşıdığını ifade etti.

Toprakoğlu, söz konusu okulun Vehbi Koç Vakfı'nın Kocaeli'deki üçüncü, Türkiye genelindeki 22'nci bağış okulu olduğunu; yakında 23'üncü bağış okulunun da Ford Otosan ile birlikte yine Kocaeli'de açılacağını aktardı. Vakfın ağının bugün 20 bini aşkın öğrenci ve binin üzerinde öğretmen ile genişlediği belirtildi.

Yerel yönetimden ve valilikten vurgular:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, bir şehre bırakılabilecek en kıymetli eserlerden birinin okul olduğunu söyleyerek, eğitime yapılan yatırımın yıllar sonra ülkeye yetişmiş insan kaynağı olarak döneceğini vurguladı. Abiş, yeni okulun çocukların yeteneklerini keşfedebileceği ve geleceğe hazırlanabileceği bir eğitim yuvası olacağını ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da ilin deprem bölgesinde yer alması, bazı okulların eskimesi ve göç nedeniyle sınıf ihtiyacının arttığını belirtti. Aktaş, yık-yap ve güçlendirme çalışmalarıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında devlet yatırımlarının sürdüğünü, ancak hayırsever katkılarının da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Toplamda 6.750 metrekarelik alana kurulan ve 35 sınıf kapasitesine sahip Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu, bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmeyi ve yerel öğrenci kapasitesini artırmayı hedefliyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMAHAT ARSEL