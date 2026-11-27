Gölcük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı iş yerinde arama yapıldı.
ele geçirilen malzemeler:
Aramalarda 300 bin makaron, 2 bin 795 paket gümrük kaçağı sigara, 250 elektronik sigara tütünü, 5 elektronik sigara makinesi, 25 elektronik sigara, 30 paket puro, 30 paket tütün, 2 kilogram nargile tütünü ve 5 gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
operasyon ve gözaltılar:
Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
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