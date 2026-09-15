Goldwing rüzgarı Çeşme yollarını renklendirecek

Goldwing buluşması Ilıca'yı merkez yapıyor

11. Uluslararası Türkiye Goldwing Treffen, 16-20 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Çeşme ilçesinin Ilıca bölgesinde düzenlenecek. Dünyanın en büyük tek model motosiklet buluşmalarından biri kabul edilen organizasyona 30 ülkeden bini aşkın motosiklet tutkunu katılacak. Etkinlik Goldwing European Federation, Goldwing Club Türkiye ve Alaçatı Turizm Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

etkinlik programı ve kortejler:

Dört gün sürecek program boyunca gündüz ve gece kortejleri, konserler, DJ performansları ve özel gösteriler izleyicilerle buluşacak. Organizasyonda öne çıkan yürüyüşlerden biri, ışıklı motosikletlerle yapılacak "Light Parade" olurken; katılımcıların kendi ülke bayraklarıyla yer alacağı "Nations Parade" korteji de uluslararası renkleri yansıtacak. Programın son gecesi olan 19 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninin ardından sahne alacak Pınar Aylin konseri ile buluşma sonlanacak.

bölgesel turizm ve ekonomik etkiler:

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, organizasyonun bölgeye sağlayacağı faydayı vurgulayarak, "Turizm sezonunun yavaşlamaya başladığı bir dönemde, 30 ülkeden bini aşkın konuğu Çeşme’de ağırlayacak böylesine büyük bir uluslararası organizasyonu ikinci kez bölgemizde gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin konaklamadan yeme içmeye, alışverişten ulaşıma kadar pek çok sektöre ciddi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tanıtım desteği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) platformlarında yürüttüğü çalışmalar sayesinde Çeşme’nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sağlayacağız. Çeşme’nin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçlü bir destinasyon olduğunu bir kez daha göstereceğiz" dedi.

Goldwing Club Türkiye Başkanı Şenan Kerçin ise etkinliğin Çeşme'de tekrar düzenlenme nedenlerini anlattı: "Geçtiğimiz yıl Çeşme’de gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizden son derece olumlu geri dönüşler aldık. Katılımcılarımızın mutluluğu, Çeşme halkının misafirperverliği, bölgenin ulaşım kolaylığı, konaklama kalitesi ve eylül ayındaki iklim avantajları, etkinliğimizi yeniden burada düzenleme kararımızda belirleyici oldu. Amacımız yalnızca motosiklet tutkusunu paylaşmak değil, ülkeler arasında dostluk ve kültürel bağlar kuran unutulmaz bir buluşma gerçekleştirmektir."

Organizasyon komitesi, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı veren Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye teşekkürlerini iletti. Zengin programı ve uluslararası katılımı ile 11. Uluslararası Türkiye Goldwing Treffen'in, bölge turizmine ekonomik hareketlilik kazandırması ve Çeşme'nin uluslararası görünürlüğünü artırması bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEK MODEL MOTOSİKLET BULUŞMALARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN 11. ULUSLARARASI TÜRKİYE GOLDWİNG TREFFEN, 16-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 30 ÜLKEDEN BİNİ AŞKIN MOTOSİKLET TUTKUNUNU İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE BİR ARAYA GETİRECEK.