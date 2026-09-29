Göletlerde yeniden hayat: Bayburt’a 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

balıklandırma çalışmasının kapsamı:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi' kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan salımlarda toplam 150 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

amaç ve beklenen etkiler:

Yetkililer, gerçekleştirilen balıklandırmanın bölgedeki su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve yerel ekosistem dengesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu tür uygulamaların, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve gelecek yıllarda doğal stokların yenilenmesine yardımcı olması hedefleniyor.

İl Müdürlüğü açıklamasında, balıklandırma faaliyetlerinin yanı sıra izleme çalışmalarının da sürdürüldüğü vurgulandı. Planlı takiplerle yavru sazanların gelişimi, göletlerdeki popülasyon değişimleri ve ekolojik etkiler düzenli olarak değerlendirilecek.

Bu uygulama, merkezi proje kapsamındaki adımlardan biri olarak gösterilirken, yetkililer halkı ve yerel kullanıcıları sürdürülebilir su kaynakları yönetimi konusunda bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

BAYBURT'TAKİ GÖLETLERE 150 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI