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Gölhisar'da küreklerin kullanıldığı sokak kavgası araçlara zarar verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, küreklerin kullanıldığı olayda 2 otomobil zarar gördü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölhisar'da küreklerin kullanıldığı sokak kavgası araçlara zarar verdi

Olayın oluş şekli ve ilk gözlemler:

Burdur’un Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesinde akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının aktardığına göre tarafların birbirlerine saldırdığı sırada küreklerin de kullanıldığı belirtildi. Olay sırasında çevrede park halinde bulunan 2 otomobil zarar gördü.

Polis müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, kavgaya daha fazla kişinin karışmasının önüne geçildi ve olay yerinde güvenlik sağlandı.

İnceleme ve soruşturma süreci:

Olayın ardından zarar gören araçlarda inceleme yapıldı ve emniyet ekipleri tarafların ifadelerine başvurdu. Polis, kavganın çıkış nedenini tespit etmek için tahkikat başlattı ve soruşturma devam ediyor.

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ORTALIK KARIŞIRKEN...

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ORTALIK KARIŞIRKEN, TARAFLARIN BİRBİRLERİNE KÜREKLERLE SALDIRDIĞI OLAYDA 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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