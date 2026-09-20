Gölmarmara NATO caddesi'nde kot düşürme ve sıcak asfalt çalışması başlatıldı

Gölmarmara NATO caddesi'nde yenileme çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölmarmara ilçesindeki NATO Caddesinde yol yenileme ve kot düzenleme çalışmalarına başladı. Zaman içinde yükselen yol kotunun çevredeki konutlarda neden olduğu su baskınlarını önlemeye yönelik başlatılan çalışmada, eski asfaltın sökümüyle eş zamanlı sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Neden yapılıyor:

Zaman içinde üst üste atılan asfalt katmanları nedeniyle caddenin kotu yükselmiş, bu durum bazı evlerde su birikimi ve taşma sorunlarına yol açmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayı duyururken, "Halkımızın yıllardır yaşadığı bir sorunu daha hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Gölmarmara ilçemizdeki NATO Caddesi’nde zamanla oluşan kot yüksekliği nedeniyle evlerde yaşanan su baskınlarına son vermek için çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın kapsamı ve işleyişi:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, mevcut asfaltın kazıma ve söküm işlemlerini aynı anda sürdürüyor; kazıma yapıldıktan sonra yol kotu düşürülerek yeni asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 2 kilometrelik hatta yaklaşık 5 bin ton sıcak asfalt serilmesi planlanıyor.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ise uygulamanın hızından memnuniyet duyduklarını belirterek, "NATO Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Vatandaşlarımız bu caddeyi biliyor; yıllardır üst üste atılan asfalt nedeniyle yol kotu yükselmiş, evlerimizde ciddi sorunlar yaşanmaya ve su baskınları meydana gelmeye başlamıştı... Manisa tarihinde en hızlı söküm ve asfalt çalışmasıyla karşılaşıyoruz diyebilirim." dedi ve Büyükşehir ekibine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı da, çalışmanın şehir genelinde yürütülen sıcak asfalt programının parçası olduğunu belirtti: "Fen İşleri Dairesi Yol Şube Müdürlüğü olarak şu anda bir ekibimiz Gölmarmara’da yol kazıma çalışması yaparken, diğer taraftan sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Bir başka ekibimiz de Salihli plentinden çıkan asfaltla Ahmetli ilçemizde çalışmalarını sürdürüyor."

Yetkililer, yol kotunun düşürülmesi ve yeni asfaltla birlikte caddenin hem kullanım konforunun hem de güvenliğinin artacağını; bölgedeki su taşkınları riskinin azalmasının hedeflendiğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖLMARMARA İLÇESİNDEKİ NATO CADDESİ’NDE YOL YENİLEME ÇALIŞMASINA BAŞLADI. ZAMANLA YÜKSELEN YOL KOTU NEDENİYLE ÇEVREDEKİ EVLERDE YAŞANAN SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA, ESKİ ASFALT SÖKÜLÜRKEN EŞ ZAMANLI OLARAK SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. 2 KİLOMETRELİK HATTA YAKLAŞIK 5 BİN TON SICAK ASFALT SERİLMESİ PLANLANIYOR.