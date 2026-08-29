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Gölpazarı ekibi centilmence galip geldi: 30 ağustos voleybol finali 3-2

Bilecik'te düzenlenen 30 ağustos voleybol turnuvasında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gölpazarı ekibi centilmence galip geldi: 30 ağustos voleybol finali 3-2

Bilecik'te 30 Ağustos voleybol turnuvası sona erdi

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Finalde centilmence geçen karşılaşma, izleyenlere çekişmeli anlar yaşattı.

final müsabakası:

Turnuvanın son karşılaşmasında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu 3-2 kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmayı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de takip etti. Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara ödülleri Demir tarafından takdim edildi.

il müdürünün değerlendirmesi:

Ramazan Demir, turnuvaya katılan kurumlara ve müsabakalarda görev yapan hakemlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlarımıza ve müsabakalarda görev alan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhuna yakışır şekilde güzel ve centilmence müsabakalar izledik. Tüm takımlarımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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