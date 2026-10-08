Gölpazarı'nda define arama operasyonunda iki şüpheli suçüstü yakalandı

Gölpazarı'nda jandarma operasyonunda suçüstü yakalama

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü mevkiinde düzenledikleri operasyonda define ararken yakalanan iki kişiyi gözaltına aldı.

operasyon ve yakalama:

Operasyonda, define aradıkları belirlenen S.K. ve E.G. isimli şüpheliler olay yerinde suçüstü yakalandı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede şüphelilere ait çeşitli malzemelere el koydu.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi. Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı ve ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı.

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