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Gölpazarı'nda define arama operasyonunda iki şüpheli suçüstü yakalandı

Gölpazarı'nda jandarma ekiplerinin Kasımlar köyü operasyonunda define ararken S.K. ile E.G. suçüstü yakalandı; malzemelere el konuldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölpazarı'nda define arama operasyonunda iki şüpheli suçüstü yakalandı

Gölpazarı'nda jandarma operasyonunda suçüstü yakalama

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasımlar köyü mevkiinde düzenledikleri operasyonda define ararken yakalanan iki kişiyi gözaltına aldı.

operasyon ve yakalama:

Operasyonda, define aradıkları belirlenen S.K. ve E.G. isimli şüpheliler olay yerinde suçüstü yakalandı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede şüphelilere ait çeşitli malzemelere el koydu.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi. Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı ve ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı.

BİLECİK’TE DEFİNE ARAYAN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BİLECİK’TE DEFİNE ARAYAN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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