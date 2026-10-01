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Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadelede eşgüdüm vurgusu

Gölpazarı'nda yapılan toplantıda 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koruyucu önlemler ele alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadelede eşgüdüm vurgusu

Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında Kaymakamlıkta gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'na Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve uygulamaların etkinliği gözden geçirildi.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ön plana çıktı. Ayrıca, koruyucu ve önleyici tedbirlerin sahada etkin uygulanmasına ilişkin somut adımlar tartışıldı.

Katılımcılar, başvuru, izleme ve hızlı müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ilgili süreçlerin takibinin sürdürüleceğini bildirdi.

yerel yönetim ve koordinasyon vurgusu:

Toplantı sonrası konuşan Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlü tutarak, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadınlarımızın güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Yetkililer, yerel aktörler arasındaki iletişimin artırılması ile kayıt ve takip süreçlerinin iyileştirilmesinin, kadınların korunmasına ilişkin çalışmaları kalıcı hale getireceğini vurguladı.

BİLECİK’TE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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