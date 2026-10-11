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Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK karşılaştı; maçın ilk 20 dakikası 0-0 sona erdi ve iki ekip kontrollü bir başlangıç yaptı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

maçtan kısa notlar

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçti ve maç halen devam ediyor.

maçın ilk 20 dakikasında:

Her iki takım da kontrollü bir oyunla başladı; topa sahip olma ve alan kapatma ön plandaydı. Golü getirecek net bir pozisyon kaydedilmedi, dolayısıyla skor tabelası bu periyotta değişmedi. Teknik direktörlerin erken hamleleri ve oyuncu yerleşimleri saha dengesini korudu.

maçın gidişatında beklenenler:

İlk 20 dakikanın ardından tempoda artış görülebilir; her iki ekip de hücum varyasyonları ve kanat kullanımını artırarak gol arayışına girebilir. Taraftar desteği ve orta saha mücadelesinin sonucu, maçın sonraki bölümlerinde dengeyi bozabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Şu an için skor 0-0, karşılaşma devam ediyor ve izleyenler gelişmeleri bekliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA GAZİANTEP FK, ÇORUM FK&#039;YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK 20...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GAZİANTEP FK, ÇORUM FK'YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK 20 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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