Golsüz bir ilk yarı: Gaziantep FK ve Fenerbahçe 0-0

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da gol arayışında etkili pozisyonlar üretti ancak savunmalar ve kaleciler sonuca izin vermedi. Ev sahibi ekibin özellikle Deian Sorescu üzerinden kurduğu ataklar ile Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi aracılığıyla bulduğu fırsatlar ilk yarının öne çıkan unsurları oldu.

İlk yarıda öne çıkan dakikalar:

13. dakikada Kerem’den kaptığı topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sorescu’nun şutu savunmadan döndü ve kaleci Ederson topları kontrol etti. 15. dakikada Sorescu’nun yerden sert vuruşu az farkla auta çıktı. 23. dakikada Kerim’in uzun pasıyla arka direkte topla buluşan Sorescu’nun yakın mesafeden vuruşunu Brown ayak koyarak kornere gönderdi. 27. dakikada Sorescu’nun ceza yayı gerisinden denediği sert şut üstten dışarı gitti.

33. dakikada Archie Brown’ın sol kanattan ortasına Kerem’in dokunuşu yandan auta çıkarken, 35. dakikada Guendouzi’nin ara pasıyla sıfıra inen Kerem’in yerden pasında Greenwood’un vuruşu yandan auta gitti. 37. dakikada Kerem, savunma arkasına yapılan topla buluşup Guendouzi’ye uygun bir pas verdi; Guendouzi’nun altıpas çizgisinden yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı. 40. dakikada kaleci Tobiasz’ın uzun vuruşunu takip eden Sorescu’nun çapraz vuruşu az farkla dışarı gitti.

Oyun karakteri ve öne çıkan isimler:

İlk yarı boyunca Gaziantep FK, özellikle Sorescu ile etkili ataklar geliştirdi; Kerim Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu da hücum organizasyonlarında rol aldı. Fenerbahçe kanat ve ara paslarıyla rakip savunmayı zorladı; Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood’un pozisyonları gol arayışını sürekli tuttu. Kaleciler Kacper Tobiasz ile Ederson kritik müdahalelerle gole izin vermedi. Orta sahada Guendouzi ile N’Golo Kanté’nin mücadeleleri de dikkat çekti.

Kadrolar, hakemler ve kart:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz

Gaziantep FK ilk 11: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Alexandru Maxim, Halil Dervişoğlu. Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Drissa Camara, Efe Sırakaya, Juninho Bacuna, Karamba Gassama, Trivante Stewart, Serdar Dursun, Abakar Sylla, Sontje Hansen, Ogün Özçiçek. Teknik direktör: Orhan Ak.

Fenerbahçe ilk 11: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Romelu Lukaku. Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Sarı kart: Ulrich Meleke (Gaziantep FK)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.