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Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 3. haftada Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK, Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha'da golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 06:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

maç özeti:

Nesine 3. Lig 3. Grup 3. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha'da oynandı ve maçın sonucu 0-0 oldu. Hakem triyesi Murat Kasap, Oktay Beytekin, Ali Rıza Öztürk karşılaşmayı yönetti.

Maç genelinde her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi; net gol fırsatları sınırlı kaldı ve savunma düzenleri ön plandaydı. Sonuç olarak her iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Diyarbekirspor: Mehmet Demircan, Şerif Doğan, (Tarık Çalışır dk.64), Adnan Emir Koldere, Mevlüt Çelik, Ali Fırat Horasan, Osman Tukul, (Yunus Emre Atsız dk.81), Yunus Tarhan, (Boran Tütünci dk.81), Ozan Resuloğlu, Halit Çokyaşar, (Yusuf Yağmur dk.88), Seymen Yağmur, Emrullah Sayar.

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Kemal Çetinkaya, Halil Duman, Mehmet Eksik, Ensar Bilir, (Hüseyincan Kırıkçı dk.80), Güney Gençel, Mikail Koçak, (Seyit Ali Kahya dk.62), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Mehmet Tosun dk.67), Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk.67), Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.80).

maçın kısa değerlendirmesi:

Her iki takımın da sezon başında puan almak isteği ve orta saha mücadelesinin yoğunluğu nedeniyle karşılaşma temposu zaman zaman düştü. Bu sonuçla Diyarbekirspor ve Erciyes 38 FSK haftayı puanla kapatırken, ilerleyen haftalarda hücum etkinliklerini artırmaları gerekecek.

NESİNE 3. LİG 3. GRUPTA LİGİN 3. HAFTASINDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, DEPLASMANDA OYNADIĞI...

NESİNE 3. LİG 3. GRUPTA LİGİN 3. HAFTASINDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA DİYARBEKİRSPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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