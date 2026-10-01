Gölyazı çocukların gözünden yeniden haritalanıyor

Atölye serisi başladı

Nilüfer Belediyesi ile Her Yer Çocuk Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Çocukların Gölyazı’sı" atölyeleri ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Programın amacı, ilçenin bilinen tarihsel ve doğal kimliğinin ötesinde, çocukların gündelik deneyimleri ve duygularıyla şekillenen bir bakış açısı yaratmak.

ilk buluşmada neler yaşandı:

Programın ilk oturumuna 8-12 yaş grubundan 32 çocuk katıldı. Etkinlik tanışma ve grup oyunlarıyla başladı; çocuklara en sevdikleri oyun alanları, kendilerini en iyi hissettikleri sokaklar, manzarayı en güzel gördükleri noktalar ve semtin sesleri soruldu. Paylaşılan yanıtlar, Gölyazı’nın resmi anlatısının ötesinde, çocuk hafızası ve duygularıyla örülmüş alternatif bir yaşam haritasını ortaya çıkardı.

programın içeriği ve hedefleri:

Dört haftalık takvimde drama, hafıza-hikâye ve gözlem odaklı buluşmalar planlandı. Atölye süresince çocuklar, oyun ve anlatı aracılığıyla mekanla kurdukları duygusal bağları somutlaştıracak; gözlemler ve paylaşılan anılar kolektif bir üretime dönüştürülecek. Sürecin sonunda, çocukların seslerinden, renklerinden ve tanıklıklarından oluşan ortak bir "Gölyazı anlatısı" ortaya konması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, mekanın yalnızca fiziksel unsurlarını değil, yaşayanların günlük pratikleri ve duygularıyla örülmüş görünmez katmanlarını görünür kılmayı amaçlıyor. Atölye dizisi, Gölyazı’yı hem yerel topluluk hem de kent hafızası bağlamında yeniden okumaya davet ediyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE HER YER ÇOCUK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "ÇOCUKLARIN GÖLYAZI’SI" ATÖLYELERİ İLK BULUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ. DÖRT HAFTA SÜRECEK PROGRAMDA 8-12 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR, GÖLYAZI’YI KENDİ DENEYİMLERİ VE DUYGULARIYLA YENİDEN HARİTALANDIRIYOR.