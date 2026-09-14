Gölyazı'da geceyi aydınlatan yangın kısa sürede söndürüldü

gölyazı'da çıkan yangının ayrıntıları:

Nilüfer ilçesinde bulunan bir konutta saat 20.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede mahallede paniğe yol açtı. Yangının hangi nedenle başladığı henüz tespit edilemedi; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi ve sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 9 araç ile Nilüfer Belediyesi'ne ait 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler kısa sürede konuta ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

son durum ve başlatılan çalışmalar:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gölyazı'da geceyi aydınlatan yangın