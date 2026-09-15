Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda yangın: itfaiye kısa sürede müdahale etti

Olay yeri ve ilk müdahale:
Edinilen bilgiye göre, Keremköy Mahallesi'ndeki Komşuada Sitesi'ne ait depoda yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.
Müdahale ve gelişmeler:
Gömeç İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen 3 araç ve 7 personel, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü ve ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Hasar ve soruşturma:
Müdahalenin tamamlanmasının ardından depo kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.
DEPO YANGINI
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