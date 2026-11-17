Balıkesir'in Gömeç ilçesinde seracılık faaliyetleri hız kazanırken, ilçedeki seralarda yetişen marulun hasadına başlandı. Çiftçi Ender Memiş’in serasında gerçekleştirilen hasada, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri katılarak üreticinin sevincine ortak oldu.

Tarım müdürlüğü ekipleri üreticiyle bir aradaydı:

Gömeç Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu öncülüğündeki teknik ekipler, Ender Memiş'e hasat döneminde destek verip, kendisine bereketli kazanç dileğinde bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, üreticinin emeklerine ortak olunduğu ve hasat dönemindeki desteğin sürdürüleceği vurgulandı.

Gömeç'in tarımsal potansiyelini güçlendirme çalışmaları:

Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, ilçede sera üretimini geliştirme, üreticileri destekleme ve yerel üretimi güçlendirme amaçlarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca "Üreten, emek veren ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli hasatlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu tür saha ziyaretleri, üreticilerin motivasyonunu artırırken; kurumsal desteğin de sürdürülmesinin sinyalini veriyor.

Hasat dönemlerinin verimli geçmesi, bölgede seracılığın yaygınlaşması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması için benzer destek ve denetim çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

MARUL HASADI