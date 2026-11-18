Kampanyanın kapsamı:

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçede büyük ve küçükbaş hayvanların sonbahar aşılarını tamamlarken aynı zamanda kedi ve köpeklere yönelik kuduz aşısı uygulamasına başladı. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen saha çalışmalarında öncelik, evcil hayvanların düzenli aşılanması ve toplum sağlığının korunması olarak belirlendi.

Ulubeyler Mahallesi'nde düzenlenen aşı kampanyası yerel halkın ilgisini çekti; ekipler kayıt, muayene ve aşı uygulamalarını planlı şekilde gerçekleştirerek yoğun talebi karşıladı.

Saha çalışmaları ve açıklama:

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelere giderek evcil hayvanların aşılarını sürdürüyor. Uygulamalar ekiplerin koordinasyonu ile yürütülüyor ve aşılanan hayvanların sahiplerine sonraki izlemler hakkında bilgi veriliyor.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ulubeyler Mahallemizde evcil hayvanlarımızın kuduz aşılamalarını tamamladık. Sevimli dostlarımızın sağlığı ve halk sağlığı bizim önceliğimizdir. Sahadaki çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşları evcil hayvanlarını kayıt altına almaya, düzenli aşı ve takipleri yaptırmaya davet etti. Planlı kampanyalarla hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından risklerin azaltılması hedefleniyor.

KÖPEKLERE KUDUZ AŞISI