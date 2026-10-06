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Gömeç'te tırın altında kalan 16 yaşındaki MMA sporcusunun kaybı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 Karayolu'nda tırla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bulut Akyüz, tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gömeç'te tırın altında kalan 16 yaşındaki MMA sporcusunun kaybı

Gömeç'te tırın altında kalan 16 yaşındaki MMA sporcusunun kaybı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bulut Akyüz ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu üzerinde, Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışı'nda gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 10 AOG 885 plakalı motosikleti kullanan 16 yaşındaki Bulut Akyüz, seyir halindeki bir tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, tırın altında kaldı ve meydana gelen ağır yaralanmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç sporcunun spor geçmişi ve ilçedeki etkisi:

Ayvalık'ta ikamet eden Akyüz'ün, eğitimini Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)'nde sürdürürken Edremit MESEM'e nakil olduğu öğrenildi. Genç sporcu aynı zamanda MMA sporcusuydu; küçük yaşlarda başladığı spor yaşamında henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği aktarıldı. Henüz 16 yaşındaki Akyüz'ün yaşamını yitirmesi, ailesi, yakınları ve Ayvalık'taki spor camiasında derin üzüntü yarattı.

Kazayla ilgili resmi makamlarca inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR’IN ALTINDA KALAN 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

TIR’IN ALTINDA KALAN 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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