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Gömü'de araç çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı

Gömü beldesinde 06 GP 882 plakalı otomobilin çarptığı S.A. ağır yaralandı; 112 Acil Servis müdahale etti, jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gömü'de araç çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı

Gömü'de araç çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı. Olay, sürücünün iddiasına ve görgü tanıklarının anlattıklarına göre kısa sürede müdahale gerektirdi.

Kaza anı ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 06 GP 882 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.A., çevredekiler tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk tespitlere göre yaralının durumu ağır.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak bölge jandarma ekipleri inceleme başlattı ve olayın oluş şekli ile sorumluluk araştırılıyor.

Görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma olay yerinde delil toplama ve ifadelere başvurma çalışması yürütüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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