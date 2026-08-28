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Gonca Köksal Aras'tan 30 ağustos'ta birlik ve sorumluluk vurgusu

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 30 Ağustos'un 104. yılı mesajında cumhuriyete, demokrasiye ve kuşaklararası sorumluluğa vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gonca Köksal Aras'tan 30 ağustos'ta birlik ve sorumluluk vurgusu

menteşe belediye başkanı'nın 30 ağustos mesajı:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Büyük Zafer'in 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık mücadelesinin hatırlanması ve sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

zaferin anlamı ve sorumluluklar:

'Bugün, bir milletin yalnızca topraklarını değil; onurunu, iradesini ve geleceğini de savunarak kazandığı büyük zaferin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos; umutsuzluğa karşı cesaretin, esarete karşı bağımsızlığın, dayatmalara karşı millet iradesinin zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, bizlere çok açık bir sorumluluk bırakmıştır: Cumhuriyet’e, demokrasiye ve halkın iradesine her şartta sahip çıkmak. Bizler de bu emaneti; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve adaletle geleceğe taşıyacağız. Bu ülkenin hiçbir evladının kendisini yalnız ve umutsuz hissetmediği; kadınların, gençlerin ve çocukların geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bağımsızlık yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, her kuşağın koruması gereken büyük bir sorumluluktur.' dedi.

anma ve kutlama çağrısı:

Köksal Aras, sözlerini 'Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadeleriyle sonlandırdı.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, BÜYÜT ZAFERİN 104’ÜNCÜ YILI NEDENİYLE YAYIMLADIĞI...

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, BÜYÜT ZAFERİN 104’ÜNCÜ YILI NEDENİYLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE KAZANILAN BÜYÜK ZAFER’İN BİZLERE ÇOK AÇIK BİR SORUMLULUK BIRAKTIĞINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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