Göncek kavununda coğrafi işaret umudu ve 120 ton rekolte

Göncek kavunu coğrafi işaret sürecinde yüzleri güldürdü

Hasat ve üretim verileri:

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde, coğrafi işaret sürecine geçilecek organik kavun üretiminde bu yıl yaklaşık 120 ton ürün elde edildi. Köyde üretim yaklaşık 200 dekar alanda sürdürülüyor. Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, rekoltenin bu düzeyde gerçekleştiğini ve üreticilerin pazarlama aşamasında da başarılı bir sezon yaşadığını bildirdi.

Muhafaza ve pazarlama çalışmaları:

EMET İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli köyü ziyaret ederek hasat edilen kavunların depolandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyarette üreticilere kavunların uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve pazarlanması konusunda bilgilendirme yapıldı. Göncek kavunu, organik üretimi, susuz yetiştirilme yöntemi ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor; kışlık kavun olarak serin mevsim şartlarına uygunluğu ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi bölge üreticileri için değer yaratıyor.

Coğrafi işaret sürecine geçilmesi, üreticilerin ürünlerini marka değeriyle pazarlama imkânını artırabilir ve bölge tarımına ek gelir sağlayabilir. Yetkililerin saha çalışmaları, hasat sonrası doğru depolama ve pazarlama uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından belirleyici oldu.

EMET’İN COĞRAFİ İŞARET SÜRECİNDEKİ GÖNCEK KAVUNUNDA YÜZLER GÜLDÜ