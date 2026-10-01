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Gönen'de bonzai ve metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 135 gram sentetik kannabinoid, 20 ml sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gönen'de bonzai ve metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. 1 Ekim 2026 tarihinde Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

ele geçirilen maddeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 20 mililitre sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

adli işlem ve tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA’NIN GÖNEN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ...

ISPARTA’NIN GÖNEN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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