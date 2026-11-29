Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda eğitimler sona erdi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İşletme ve Pazarlama ile Orman İdaresi ve Planlama eğitimleri Gönen ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri'nde tamamlandı. Programlar, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin yönetiminde düzenlendi; katılımcılar arasında orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve sahada görev yapan personel bulundu.

Eğitim içerikleri ve uygulamalı oturumlar:

Teorik anlatımların yanında sahada uygulama odaklı çalışmalara da yer verilen programda iş sağlığı ve güvenliği, amenajman planları, üretim mevzuatı, dikili ağaç satışları, damga uygulamaları, barkodlu üretim ve Elektronik Taşıma Belgesi (ETB) gibi konular detaylı biçimde ele alındı.

Amaçlar ve beklenen kazanımlar:

Program kapsamında personele güncel mevzuat ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerle personelin mesleki bilgilerinin güncellenmesi, iş süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve uygulamalarda verimliliğin artırılması hedeflendi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu tür eğitimlerin, saha uygulamalarındaki uyumu ve mevzuata uygunluğu güçlendirmeye yönelik adımlar arasında olduğu vurgulandı.

GÖNEN’DE ORMAN PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİMLER TAMAMLANDI