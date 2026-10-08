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Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu

Adana'da 26 yıldır görme engelli öğrencilere Sosyal Bilgiler öğreten Alpay Şahin, kendi deneyimi ve gönül bağıyla okuldaki 64 öğrenciye rehberlik ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu

Mesleğe ve deneyime dayanan rehberlik:

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, görme engelli 64 öğrencinin eğitim aldığı bir merkez. Burada 26 yıllık mesleki tecrübesiyle görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Alpay Şahin, hem ders anlatımı hem de kurduğu yakın ilişkiyle öğrencilerinin eğitim hayatında fark yaratıyor.

50 yaşındaki Şahin, 5 yaşından sonra görme engelli olduğunu ve bu tecrübeyi öğrencileriyle paylaşmanın mesleğine yön verdiğini anlatıyor. Okulda 16 yıldır görev yapan öğretmen, görev süresince yüzlerce öğrencinin mezun olmasına katkıda bulundu.

Rol model olma çabası:

Şahin, önceden normal bir okulda çalıştığını, sonrasında ise bu okula geçme isteğini şöyle özetliyor: "Israrla bu okula gelmek istedim. Nedeni ise buradaki öğrencilere yardımcı olabilmek, rol model olabilmek." Kendi eğitim deneyiminde rol model olan öğretmenlerin etkisini hatırlatan Şahin, öğrencilerinin gelecekte karşılaşacakları güçlükleri aşmalarında rehber olmayı amaçlıyor.

Öğretmen olarak yalnızca Sosyal Bilgiler dersini vermekle kalmayan Şahin, öğrencilerine pratik öneriler sunuyor; iletişim gücünü ve empatisini kullanarak onların özgüvenini artırmayı hedefliyor. Şahin, öğrencilerin farkında olarak veya olmayarak kendilerini örnek aldığını, bunun da mücadele güçlerini beslediğini vurguluyor.

Öğrenci perspektifi:

Öğrenciler okul ortamından ve öğretmenlerinden memnuniyet duyuyor. Zeliha Döğer, "Böyle bir okulda okumak çok güzel bir his. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok iyiler, her zaman bana ışık ve umut kaynağı oluyorlar," diyor. Elif Arfa da, "Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Buraya geldiğimde çok şey öğrendim," ifadeleriyle okulun kendileri için taşıdığı değeri aktarıyor.

Şahin'in yaklaşımı, görmenin ötesinde kurulan gönül bağları ve deneyim aktarımı sayesinde öğrencilerin eğitim yolculuğunda süreklilik ve dayanışma sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda okul, öğrencilerin ileride karşılaşacakları zorluklarla mücadelede başvuracakları bir örnek ve destek ağı işlevi görüyor.

ADANA’DA ÖĞRETMENLİK YAPAN ALPAY ŞAHİN, KENDİSİ GİBİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİNE 26 YILLIK...

ADANA’DA ÖĞRETMENLİK YAPAN ALPAY ŞAHİN, KENDİSİ GİBİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİNE 26 YILLIK TECRÜBESİYLE EĞİTİM VERİRKEN, KURDUĞU GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞIYLA ONLARIN EĞİTİM HAYATINA EŞLİK EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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