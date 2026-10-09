Gönül coğrafyasından gelen futbolculara türk statüsü için çalışma başlatılıyor

Türk dünyasından gelen futbolcuların statü sorunu masaya yatırıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Ortak Miras, Tek Yürek' temalı Türk Dünyası Gençlik Buluşmasının açılışında konuştu. Zorlu, üniversite yıllarından bu yana Türk dünyasına ilgi duyduğunu ve gençlerin bir araya geleceği böyle bir buluşmayı kurma hayalinin bugün hayata geçtiğini söyledi.

Zorlu, söz konusu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti ve Kocaeli'de yürütülen hizmet belediyeciliğinin somut sonuçlarını takdir etti: "Halka dokunan, imkanlarını halkın ihtiyaçları için seferber eden ve halkıyla bütünleşmiş bir belediyeyi hep beraber izliyoruz."

Spor diplomasisi ve statü değişikliğinin hedefleri:

Program kapsamında gençlik ve sporun gençleri bir araya getiren güçlü bir unsur olduğuna dikkat çeken Zorlu, bu alanda yeni girişimler başlatacaklarını duyurdu. Zorlu, Futbol Federasyonu Başkanlığı ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "İnşallah gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından Türkiye’ye gelen futbolcularımızı artık yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu teklifin yalnızca bir statü değişikliği olmadığını belirten Zorlu, uygulamaya alınması halinde Türk dünyasındaki yetenek havuzunun daha etkin biçimde keşfedileceğini ve bu oyuncuların altyapıdan yetiştirilerek Avrupa Kupası, Dünya Kupası gibi uluslararası arenalarda milli takımların başarılarına katkı sağlayacağının altını çizdi.

Ayrıca Zorlu, iki yılda bir düzenlenmesi planlanan ortak turnuvayı da açıkladı: "İkinci güzel haber; Türk Kupası adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz."

Zorlu, bu girişimle geniş gönül coğrafyamızda bulunan ve 200 milyonu aşkın nüfus üzerinden genç yeteneklerin keşfedileceğini, Türkiye'nin ve Türk devletlerinin spor arenalarındaki rekabet gücünün artacağını vurguladı.

Türk devletleri iş birliği ve zirve hazırlıkları:

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki iş birliklerine de değinen Zorlu, bugünün koşullarında teknolojik ve ekonomik değişimlerin birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Zorlu, teşkilatın çatısı altında bulunan 8 devletin bugün 30'dan fazla başlıkta iş birliği yürüttüğünü hatırlattı ve gençlik ilişkilerinin bu başlıkların merkezinde yer aldığını söyledi.

Zorlu, uluslararası alandaki adaletsizlik ve kuralsızlık karşısında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu dayanışmayı güçlendirme yönünde adımlar attığını dile getirdi. Konuşmasında "Dünya 5'ten büyüktür" temasına atıfta bulunan Zorlu, bu duruşun Türk devletleri ve Türk dünyasının geniş sahasında tarihten alınan güçle geleceğe taşınacağını belirtti.

Son olarak Zorlu, gündemdeki diplomatik takvime işaret ederek 29-30 Ekim tarihlerinde 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde önemli anlaşmaların imzalanmasının planlandığını aktardı. Zorlu, etkinlik sonrasında bir sonuç deklarasyonu yayımlanacağını ve Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kayseri'de gelecek yıl buluşmanın periyodik hale getirilmesi kararının alındığını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türk dünyasından gelen futbolcularımızı yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz"