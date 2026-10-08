Gönül hizmetiyle örnek olma çağrısı: Erzincan valisinden din görevlilerine buluşma

Erzincan valisi din görevlileriyle bir araya geldi:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılarak din görevlileriyle bir araya geldi. Programa İl Müftüsü Selim Yazıcı ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

valinin vurgu ve çağrıları:

Programda konuşan Aydoğdu, din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden bir görevi bulunduğunu vurguladı. Sahada yürütülen gönül hizmetlerinin önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, davranışların sözlerden daha etkili olduğunu belirterek, "Bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım. Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz hâlimizle, duruşumuzla, hareketimizle örnek olmak zorundayız." sözleriyle temsil olmanın altını çizdi.

gönül hizmeti ve saha çalışmasının önemi:

Aydoğdu, insanların dertleriyle ilgilenmenin ve gönüllere dokunmanın gerekliliğine işaret ederek, "Sadece kendi dertlerimizle ilgilenirsek yaşamımızın bir amacı kalmaz. İnsanların kapısını çalacağız, derdiyle dertleneceğiz. Biz gönüllere girmeden, sevgi ve merhamet dilini hâkim kılmadan mesafe kat edemeyiz." ifadeleriyle sahadaki iletişimin ve empatik yaklaşımın önemini dile getirdi.

Programın sonunda Aydoğdu, tüm Diyanet mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak din görevlilerine çalışmalarındaki gayret ve özverilerinden dolayı teşekkür etti ve emeklerine takdirlerini iletti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ