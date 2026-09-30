Gönüllü dönüş: Zeyn ailesinin vatanına veda mektubu ve bakanın mesajı

bakan çiftçi'nin açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’deki iç savaş döneminde Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik tutumun süregelen bir sorumluluk olduğunu belirtti. Çiftçi, milletin tarihinden ve medeniyetinden aldığı sorumlulukla sığınmacılara el uzattığını ifade etti.

Paylaşımında, "Savaşın en ağır günlerinde ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik" sözlerine yer veren Çiftçi, devletin ve toplumun dayanışmasının geri dönüş süreçlerinde de devam edeceğini bildirdi.

zeyn ailesinin dönüş hikayesi:

Çiftçi, 2016 yılında savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesinin yaklaşık 10 yıl sonra gönüllü olarak Suriye’ye döndüğünü aktardı. Ailenin giderken geride bıraktığı "Kalpten Teşekkürler Türkiye" başlıklı mektup, Bakan tarafından haber olarak paylaşıldı.

Zeyn ailesinin mektubunda, Cumhurbaşkanına ve ülkeye teşekkür iletileri bulunduğu; ailenin Türkiye’de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğu belirtildi. Bakan Çiftçi, bu tür geri dönüşlerin milletin gösterdiği kardeşliğin somut bir yansıması olduğunu kaydetti.

güvenli ve düzenli dönüş taahhüdü:

Çiftçi, açıklamasında Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriyeli kardeşlerin dün olduğu gibi bugün de desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Bakan, Suriye’de huzur ve istikrar güçlendikçe, ülkesine dönmek isteyenlerin yolculuklarının "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde kolaylaştırılacağını söyledi.

Açıklamada ayrıca Zeyn ailesine ve vatanlarına gönüllü olarak dönen tüm Suriyeli kardeşlere "huzurlu bir gelecek" temennisinde bulunuldu; Çiftçi, "yolları açık, yuvaları huzurlu olsun" dileğini paylaştı.

Devlet yetkililerinin açıklamasında, geri dönüşlerin izlenmesi, güvenlik ve idari işlemlerin koordine edilmesi gibi süreçlerin takip edileceği; bu kapsamda Türkiye'nin destek ve kolaylaştırma rollerini sürdüreceği ifade edildi.

Bu gelişme, Türkiye'de misafir edilen Suriyelilere yönelik hem kamu politikalarının hem de toplum dayanışmasının uzun dönemli etkilerini gösteren somut bir örnek olarak öne çıktı.

Bakan Çiftçi: "Savaşın en ağır günlerinde ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik"