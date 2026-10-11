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Gönüllüler Çerme Köyü'nde çocuklara umut ve renk taşıdı

Yeşilay Kars Şubesi, Genç Yeşilay ve Gezici Kütüphane ekipleriyle Çerme Köyü okulunda çocuklara boyama, oyun ve dayanışma odaklı bir gün sundu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gönüllüler Çerme Köyü'nde çocuklara umut ve renk taşıdı

Çerme Köyü ziyareti:

Yeşilay Kars Şubesi gönüllüleri, Genç Yeşilay Üniversite Kulübü öğrencileri ve Gezici Kütüphane ekibi, Çerme Köyünde bulunan okulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyaretin amacı; çocukların sosyal gelişimine katkı sunmak, el becerilerini desteklemek ve okul ortamında sıcak, paylaşımcı bir iklim yaratmaktı.

Boyama ve oyunlarla geçen bir gün:

Ziyaret sırasında düzenlenen boyama atölyeleri ve grup oyunları günün ana etkinliklerini oluşturdu. Çocuklar, gönüllülerle birlikte farklı malzemeler kullanarak çalışmalar yaptı; bu süreç hem yaratıcılığı hem de ince motor becerilerini geliştirme fırsatı sağladı. Etkinlikler boyunca oluşan renkli görüntüler ve kahkahalar, okul portresine canlılık kattı.

Gönüllülük ve sosyal kazanımlar:

Gönüllüler, çocuklarla birebir iletişim kurarak dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti. Bu tür okul ziyaretlerinin, öğrencilerin özgüveninin artmasına, arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesine ve gönüllülük bilincinin yerel düzeyde yaygınlaşmasına katkı sunduğu vurgulandı. Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, etkinliğe katılan tüm gönüllülere ve Kulüp öğrencilerine teşekkür etti; ziyaretin çocuklarda kalıcı olumlu izler bıraktığı belirtildi.

Çerme Köyü'ndeki okul ziyareti, eğlence ile eğitimi buluşturan, gönüllülüğün günlük yaşama dokunduğu örnek bir etkinlik olarak kayda geçti ve benzer çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

YEŞİLAY’DAN ÇERME KÖYÜ’NDEKİ ÇOCUKLARA ANLAMLI ZİYARET(KARS-İHA)

YEŞİLAY’DAN ÇERME KÖYÜ’NDEKİ ÇOCUKLARA ANLAMLI ZİYARET(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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