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Gönüllüler Solhan için buluştu, doğayı birlikte temizliyorlar

TEMA Vakfı eşliğinde öğrenciler ve doğaseverler Doğa İçin Buluştuk sloganıyla Solhan'da bir araya gelerek sokak ve yeşil alanları temizledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Gönüllüler Solhan için buluştu, doğayı birlikte temizliyorlar

Etkinlikte neler yapıldı:

TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu öncülüğünde, Doğa İçin Buluştuk, Solhan İçin Harekete Geçtik sloganıyla çok sayıda öğrenci ve doğasever Solhan'da bir araya geldi. Gönüllüler, sokaklar, parklar ve yeşil alanlarda atık toplayarak çevre temizliği yaptı ve çevre bilincine dikkat çekti.

Katılım ve organizasyon:

Etkinlikte gönüllü öğrenciler ile bölgeden gelen doğaseverler görev aldı. Toplanan atıklar uygun şekilde ayrıştırılarak alandan kaldırıldı. Organizasyon sırasında katılımcılara atık yönetimi ve doğanın korunması hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Görüşler ve sürdürülebilirlik:

TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumlusu Emrullah Gürbüz etkinlik sonrası katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: "TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu kapsamında doğaya gönül veren çok sayıda gönüllü öğrencilerimizle tek bir amaç için bir araya geldik: Temiz bir Solhan. Katılan, destek veren ve emeğini doğa için paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte daha temiz bir Solhan mümkün"

Yetkililer etkinliğin ilçede çevre bilincinin artmasına katkı sunduğunu belirtti ve TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu'nun benzer farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi planladığını ifade etti.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE &quot;DOĞA İÇİN BULUŞTUK, SOLHAN İÇİN HAREKETE GEÇTİK&quot; SLOGANIYLA DÜZENLENEN...

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE "DOĞA İÇİN BULUŞTUK, SOLHAN İÇİN HAREKETE GEÇTİK" SLOGANIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER VE DOĞASEVERLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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