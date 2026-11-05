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Gördes'in ayvası kış hazırlıklarında rağbet görüyor; fiyatlar 50-100 lira

Manisa'nın Gördes ilçesinden çıkan ayvalar tezgahlarda kilosu 50-100 lira arasında satılıyor; üreticiler ve esnaf ürün kalitesinden memnun.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gördes'in ayvası kış hazırlıklarında rağbet görüyor; fiyatlar 50-100 lira

Gördes pazarlarında sonbaharın rengi: ayva

Manisa'nın Gördes ilçesinde sonbahar hasadıyla birlikte ayvalar tezgahlarda yerini aldı. İlçenin bereketli bağ ve bahçelerinde olgunlaşan meyveler, sarı rengi ile kendine özgü kokusunu pazar ve manavlara taşıdı. Gördes ayvası, özellikle kışlık hazırlık yapan tüketicilerin tercihleri arasında öne çıkıyor.

Reçellik ve kompostoluk çeşitler yoğun ilgi görüyor:

Yerel üreticiler, hasat edilen ayvaların büyük bölümünün reçel, komposto ve fırın tatlılarında kullanılmak üzere alındığını belirtiyor. İlçe dışından gelen alıcılar da tezgahlarda sıkça görülürken, ayvaların boyu ve kalitesine göre fiyatlanması dikkat çekiyor. Üreticiler fiyat skalasını kilosu 50 ila 100 TL arasında olduğunu söylüyor.

Esnaf ve üreticinin beklentileri:

Tezgahlarda sonbahar renkleri hâkim olurken hem üreticiler hem de esnaf sezonun bereketli geçmesini umuyor. Ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade eden yetiştiriciler, talebin devam etmesi halinde bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor. Pazarlar, kış sofralarına hazırlık yapan ailelerin ilgisiyle hareketli günler yaşıyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE SONBAHARLA BİRLİKTE HASAT EDİLEN AYVALAR, PAZAR VE MANAV TEZGAHLARINDA...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE SONBAHARLA BİRLİKTE HASAT EDİLEN AYVALAR, PAZAR VE MANAV TEZGAHLARINDA YERİNİ ALDI. KENDİNE HAS AROMASI VE LEZZETİYLE İLGİ GÖREN GÖRDES AYVASI, KİLOSU 50 İLA 100 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATIŞA SUNULURKEN HEM ÜRETİCİNİN HEM DE ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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