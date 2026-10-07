Gördes’in genç mühendisleri okulun elektriğini güneşten sağlamaya başladı

Gördes’in güneşi okula enerji vermeye başladı

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin planlayıp hayata geçirdiği 'Gördes’in Güneşi' Güneş Enerjisi Sistemi (GES) törenle devreye alındı. Sistemle okulun gündüz saatlerinde kullandığı elektriğin büyük kısmının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması amaçlanıyor.

öğrenciler tasarladı, okul üretime geçti:

Projeyi planlayan ekip, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencilerinden oluştu. Okul müdürü Ufuk Gülcan törende projenin amacını şöyle özetledi: temel hedef, okuldaki gündüz elektrik ihtiyacını yerli ve yenilenebilir enerjiyle karşılamak. Gülcan, sistemin devreye alınmasıyla okulun gündüz kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 80'lik kısmının güneşten sağlanmasının beklendiğini belirtti ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gördes esnafı, öğretmenler ile öğrencilere teşekkür etti.

meslek liselerinin rolü ve tören katılımları:

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli törende meslek liselerinin ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Uğurelli, projenin teoriyi pratiğe döken, çevreye duyarlı ve kendi kendine yetebilen gençliği örneklediğini söyleyerek meslek liselerini "ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının en güçlü kaleleri" olarak nitelendirdi ve çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleriyle örtüştüğünü belirtti. Törene ayrıca İbrahim Coşkun Çelik, Taner Batur, Tufan Çelik ve Mehmet Emin Ercan gibi yetkililer katıldı.

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımıyla sistemin enerji verme düğmesine basıldı ve Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi temiz enerjisini üretmeye başladı. Projenin hem okulun enerji maliyetlerine hem de çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. "Sevgiyle Üreten Bir Okul" mottosuyla yürütülen çalışmanın, öğrencilerin üretime dayalı eğitim anlayışına somut bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE GÖRDES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN PLANLANAN "GÖRDES’İN GÜNEŞİ" GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) TÖRENLE DEVREYE ALINDI. OKULUN GÜNDÜZ SAATLERİNDEKİ ELEKTRİK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 80’İNİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN KARŞILANMASI HEDEFLENİRKEN, PROJE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜRETİME DAYALI EĞİTİM ANLAYIŞININ ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ OLDU.