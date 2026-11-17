Güneşli hayrında atmosfer:

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Güneşli Hayrı bu yıl da yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarla mahalle pazar yerinde kurulan alan, gün boyu süren ikramlar ve sohbetlerle doldu. Etkinliğe katılanlar hem yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu hem de mahalle geleneğini yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Organizasyonda yaklaşık 7 bin kişinin bir araya gelmesi, dayanışma ve birlikteliğin canlı bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ziyaretçiler arasında çevre illerden gelenler de yer aldı; gençler, kadınlar ve yaşlılar arasında kaynaşma dikkat çekti.

Hazırlık ve ikramlar:

Etkinlikte misafirlere sunulan yemeklerin büyük bir kısmı mahalle sakinlerinin katkısıyla hazırlandı. Kurulan dev kazanlarda keşkek pişirildi, helva ikram edildi ve odun fırınında hazırlanan güveç sofralara ulaştırıldı. Yemeklerin hazırlanmasında emeği geçen kadınlar ve gençler, hayrın sorunsuz ilerlemesinde kilit rol oynadı.

Hazırlıkların sabah erken saatlerden itibaren başladığı, mutfak ve dağıtım süreçlerinin planlı şekilde yürütüldüğü gözlendi. Katılımcılar, ikramların tadına bakarken aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin pekişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Katılım ve protokol:

Güneşli Hayrı'na Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Av. Veli Dündar, MHP İlçe Başkanı Turgut Yıldızhan, Gördes Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Bilgen, Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Güneşli Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Gül ve Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan ile muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Güneşli Mahallesi Muhtarı Erdal Terim etkinliğin kazasız belasız tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rabbim kabul eylesin. Yakından ve uzaktan gelen tüm misafirlerimize, emek veren kadınlarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Geleneksel hayrın, yöre kültürünü yaşatmanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olarak önemi vurgulandı.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL GÜNEŞLİ HAYRI, BU YIL YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ. DEV KAZANLARDA PİŞİRİLEN KEŞKEK, HELVA VE ODUN FIRININDA HAZIRLANAN GÜVEÇ MİSAFİRLERE İKRAM EDİLİRKEN, ETKİNLİK DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİK GÖRÜNTÜLERİNE SAHNE OLDU.