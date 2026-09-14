Görele'de taciz mağduru Tuana'nın ölümünde sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Adem Hasbaş hakkında verilen karar açıklandı. Heyet, Hasbaş'ı olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti. Duruşmada, yaşamını yitiren 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma ve karar:

Karar duruşmasına katılan sanık Hasbaş son savunmasında olayın kasten gerçekleşmediğini savunarak beraatini talep etti. Hasbaş, olay sırasında genç kızı gördüğünü, aracın kontrolünü kaybettiğini belirtti ve pişman olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasının ardından sanık avukatı da savunma yaptı. Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından sanığın suçlu olduğuna hükmederek ceza verdi.

Olayın geçmişi:

Olay, 28 Mart 2026 tarihinde Görele ilçesinde meydana geldi. Hasbaş'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun hayatını kaybetti. Tuana'nın adı, daha önce Görele Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılan ve hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan eski belediye başkanı Hasbi Dede dosyasında mağdur olarak yer almıştı. Dede, bahsi geçen davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

GİRESUN GÖRELE ADLİYE SARAYI