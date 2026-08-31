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Görele’de üç günde yüzlerce kişi ishal ve kusmayla başvurdu: saha incelemesi sürüyor

Görele ilçesinde son üç günde 700'ü aşkın kişi ishal, kusma, bulantı ve karın ağrısıyla hastaneye başvurdu; 3 hasta yatırıldı, kaynak araştırması sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Görele’de üç günde yüzlerce kişi ishal ve kusmayla başvurdu: saha incelemesi sürüyor

Görele’de sağlık kuruluşlarına başvurular arttı

Giresun’un Görele ilçesinde son üç gün içinde çeşitli gastrointestinal şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvuranların sayısında belirgin bir artış görüldü. Sağlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede 700’den fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu ve çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Vakaların arasında 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 hasta tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı; diğer başvuranların takip ve tedavileri sürüyor.

Vakaların ilk değerlendirmesi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede vakalar arasında belirgin bir ortak maruziyet ya da kümelenme tespit edilmedi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değeri yaklaşık 0,5 ppm olarak ölçüldü.

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak laboratuvar incelemelerine başlandı. Sağlık birimleri, rutin sürveyans verilerini yakından izlemeye devam ediyor.

Yürütülen soruşturma ve izleme çalışmaları:

Gastroenterit şüphesiyle vakaların muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları sürdürülüyor. Sağlık ekipleri, olayın dağılımını ve olası etkenleri ortaya koymak için yerinde incelemeler yapıyor.

Konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye gelmesi planlanıyor; yetkililer sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE GASTROENTERİT SALGINI ŞÜPHESİYLE SON ÜÇ GÜNDE 700’DEN FAZLA KİŞİNİN...

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE GASTROENTERİT SALGINI ŞÜPHESİYLE SON ÜÇ GÜNDE 700’DEN FAZLA KİŞİNİN HASTANELERE BAŞVURDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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