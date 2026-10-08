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Göreme kavşağında kontrolsüz çıkış can aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:29

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Göreme kavşağında kontrolsüz çıkış can aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda meydana gelen çarpışmada iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olayda taraf araçlar bir kamyonet ile bir otomobildi; bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Nurettin T. idaresindeki 50 BD 755 plakalı otomobil, Kayseri yönünde ilerleyen Harun A. yönetimindeki 38 YC 734 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol ortasında takla atarak durdu.

müdahale, yaralı ve can kayıpları:

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Nurettin T. ile eşi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Sıddık T., olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü Nurettin T., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören Celal Develi, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Develi, "Bağdaydım. Hanım, 'Tüp patladı' dedi. Baktığımda kazayı gördüm. Ciğerim yandı. Çok hızlı geliyordu" dedi. Söz konusu ifade ve tanıklıklar soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

NEVŞEHİR’DE KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

NEVŞEHİR’DE KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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