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Göreme'de gizemli şekilde hareket eden ATV'nin çarpma anı kamerada

Nevşehir'in Göreme beldesinde park halindeki bir ATV, bilinmeyen nedenle aniden hareket ederek başka bir araca çarptı; kaza kamerada, yaralanma yok.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:48

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göreme'de gizemli şekilde hareket eden ATV'nin çarpma anı kamerada

olayın ayrıntıları:

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde, Uzun Dere Caddesi üzerinde park halindeki bir ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan ATV, cadde üzerinde park halinde bulunan başka bir araca çarptı ve çarpışmanın ardından durabildi.

görüntüler ve sonuçlar:

Olanlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda ATV'nin neden hareket ettiği açık olarak görülmüyor, ancak çarpışma anı ve sonrasındaki detaylar kayıtlarda yer aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmadığı ve her iki araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Görüntüler, kaza anının tespit edilmesini sağladı.

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR ATV, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİR ANDA...

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR ATV, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİR ANDA HAREKET EDEREK PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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