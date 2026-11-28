İl sağlık müdürlüğü koordinasyonunda değerlendirme toplantısı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, toplantı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında Gören ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri ile koruyucu sağlık çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Değerlendirilen hizmet alanları:

Oturumda İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen toplum sağlığı faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Özellikle aşılama hizmetleri, kronik hastalık taramaları, kanser erken teşhis faaliyetleri ve anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile saha ekiplerinin çalışmaları detaylandırıldı.

Sonuçlar ve saha önerileri:

Katılımcılar, yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik görüşlerini paylaştı. Sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve sağlık çalışanlarının geri bildirimleri toplantıda değerlendirilerek not edildi.

Toplantı, tespit edilen öncelikler doğrultusunda uygulama adımlarının belirlenmesi ve bölgesel ihtiyaçlara uygun planlamaların yapılması kararı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ BAŞKANLIĞINDA GÖREN İLÇE DEĞERLENDİRME SUNUMU YAPILDI.