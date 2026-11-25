Kayseri valisi görev değişikliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Karar uyarınca mevcut Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği'ne atanırken, boşalan göreve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi.

Atanma kararı ve yayımlanma süreci:

Yayınlanan resmi metinde atamalar isimleri ve yeni görev yerleriyle bildirildi. Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren karar, ilgili valiliklere bildirilerek devir teslim sürecinin başlatılmasını öngörüyor.

Görev değişiminin kapsamı:

Atama kapsamında Gökmen Çiçek Şanlıurfa'ya, Recep Soytürk ise Kayseri'ye atanmış oldu. İlgili makamlar yeni görev dağılımı ve idari düzenlemeler için süreçleri yürütecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ATAMA KARARIYLA KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK ŞANLIURFA’YA ATANIRKEN, YERİNE İSE TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK GETİRİLDİ.