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Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

MSB, görev sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş’in 11 Ekim'de hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görev sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklaması:

"Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Sosyal medya ve taziye:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şehide ilişkin taziye ve başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

MSB, GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ YUSUF GÜNEŞ&#039;İN ŞEHİT OLDUĞUNU...

MSB, GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ YUSUF GÜNEŞ'İN ŞEHİT OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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