Görev ve hüzün arasında: yürüyüşte yorulan gaziye ambulans desteği

Bartın'da gaziler günü programında duygusal anlar

Bartın'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programı, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde verilen kahvaltı ile başladı. Bartın Valiliği tarafından organize edilen kutlamalar; Bartın Vali Vekili Muhittin Gürel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Baykal, ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve ailelerinin katılımıyla Sosyal Tesisler'den Hükümet Caddesi'ne yapılan yürüyüşle devam etti. Türk bayrakları ve kahramanlık türküleri eşliğindeki kortejde, bazı anlar katılımcılarda duygusal anlar oluşturdu.

Kortejde yardım teklifi:

Kortej yürüyüşü sırasında yaklaşık 500 metre ilerleyen kortejin en arkasında yer alan Kıbrıs Gazisi Mehmet Şengün, bastonuna ve yanındaki eşine dayanarak yürürken yoruldu. Arkadan gelen bir trafik polisi ile kortejin arkasındaki ambulansta bulunan 112 sağlık personeli durumu fark ederek hemen müdahale teklifinde bulundu. Polis, arkadaki ambulansa binmeyi teklif etti; sağlık ekipleri de araçtan inerek gaziyi araca davet etti.

Teklife ilk anda cevap veremeyen gazi, kısa bir tereddüdün ardından "yola devam edebileceğini" söylerken, eşinin telkiniyle ambulansa binmeyi kabul etti. Ekiplerin gösterdiği hassasiyet ve saygı, törene katılanların takdirini kazandı. Gazinin duraksadığı ve duygulandığı anlar etkinlikte gözle görülür bir duygu yoğunluğu yarattı.

Gaziye yönelik takip ve sağlık durumu:

Yetkililer, Mehmet Şengün'ün daha önce bir düşme sonucu kalçasında hasar oluştuğunu ve buna rağmen programlara katılma isteğini sürdürdüğünü belirtti. Bu nedenle polis ve 112 ekipleri, yürüyüş sırasında gaziyi yakından takip ederek ihtiyaç anında müdahale etmeye hazır bulundu. Kıbrıs Gazisi Şengün'ün ambulansa alınmasıyla yürüyüşe devam edildi ve program planlandığı şekilde sürdü.

GAZİLER HAFTASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, YÜRÜMEKTE ZORLANAN KIBRIS GAZİ MEHMET ŞENGÜN, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN TEKLİFİ İLE BİNDİĞİ AMBULANSLA YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLADI. POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN DAVRANIŞI TAKTİR TOPLARKEN, GAZİNİN TEKLİFE VERDİĞİ İLK TEPKİMER İSE DUYGULANDIRDI.