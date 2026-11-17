İstifa kararı ve gerekçesi:

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları üzerine görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Khurelsukh, açıklamasında itibarını yeniden kazanma amacını öne sürerek, 'Demokrat Parti, gerçeğin ortaya çıkması için görevimden istifa etmem gerektiğini söyledi. Buna katılıyorum. Bu nedenle Moğolistan Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa edeceğim. Hakkımda soruşturma yürütülecek ve itibarım iade edilecektir' ifadelerini kullandı.

Suçlamaların ayrıntıları:

Başkent Ulanbatur’un eski belediye başkanı Nyambaatar Khishgee cumartesi günü Khurelsukh’u Tavantolgoi-Gashuunsukhait demiryolu projesiyle bağlantılı olarak 25 milyon dolar rüşvet almakla suçlamıştı. İddialara göre söz konusu paranın, ihale yapılmadan demiryolu inşaatı sözleşmesini alan Bodi International LLC adlı holdingden rüşvet olarak aktarıldığı öne sürüldü. Bodi şirketi bu iddiaları yalanladı.

Siyasi sonuçlar ve onay süreci:

Muhalefetteki Demokrat Parti, suçlamaları gündeme getirerek Khurelsukh’un istifasını talep etmiş; parti içi çekişmelerin de süreci hızlandırdığı belirtilmişti. Khurelsukh, 2021'de cumhurbaşkanı seçilmiş olup Moğolistan Halk Partisi üyesidir. Partideki iç ayrışmaların son yıllarda belirginleştiği ve sadece 9 ay içinde 3 başbakan değiştiği kaydediliyor.

Moğolistan yasalarına göre cumhurbaşkanının istifası, ülkenin tek meclisli parlamentosu olan 126 üyeli Devlet Büyük Horalı tarafından onaylanmak zorunda. Khurelsukh, soruşturmayla iş birliği yapacağını belirtti ve itibarının iade edileceğini savundu.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI KHURELSUKH UKHNAA, HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA KARARI ALDIĞINI DUYURDU. (ARŞİV)