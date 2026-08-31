Görkem Sağlam: Kayserispor hedeflerinden vazgeçmiyor

Görkem Sağlam maç sonrası değerlendirmesi:

Kayserispor'un 28 yaşındaki futbolcusu Görkem Sağlam, Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlam, alınan sonucu "talihsiz mağlubiyet" olarak nitelendirdi ve takımın moralinin bozulmayacağını belirtti.

maçın satır başları:

Karşılaşma Kayserispor için 2-1'lik skorla sonuçlandı. Görkem Sağlam paylaşımında, "Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak" ifadelerini kullandı ve kısa vadeli aksaklıkların ekibi yolundan alıkoymayacağını vurguladı.

hedefler ve yol haritası:

61 sırt numaralı oyuncu mesajında ayrıca, "Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah" diyerek takımın hedeflerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

Sağlam'ın paylaşımı, kulüp içinde birlik ve motivasyonun korunacağına işaret ederken, oyuncunun ve takımın önümüzdeki maçlara odaklanacağını gösterdi.

KAYSERİSPORLU FUTBOLCU GÖRKEM SAĞLAM BURSASPOR YENİLGİSİ SONRASI TALİHSİZ BİR YENİLGİ ALDIKLARINI, HEDEFLERİ UĞRUNA MÜCADELEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.