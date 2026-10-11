Gorkha'da Budhi Gandaki taşkını: köyleri sürükleyen selde beş kişi kayıp

Gorkha'da taşkın ve yıkım:

Orta Nepal'de, Gorkha bölgesine bağlı Chumnubri köyünde heyelanın tetiklediği taşkın, Budhi Gandaki Nehrinin taşmasına yol açtı. Olayda çok sayıda ev ile iki asma köprü sürüklendi ve köyde önemli maddi zarar oluştu. Yetkililer, bölgedeki altyapı ve yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kayıplar ve kurtarma çalışmaları:

Nepal Ulusal Afet Ajansı, taşkın sonrası iletişim kurulamadığı 5 kişi olduğunu açıkladı ve risk altındaki bölgelere tahliyeler ile arama kurtarma desteği çağrısında bulundu: "Lütfen risk altındaki bölgelerde yaşayan insanların zamanında güvenli yerlere taşınmasına yardımcı olun ve gerektiğinde arama kurtarma çalışmalarına destek verin."

Nepal ordusu ise yürüttüğü operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 49 kişiyi kurtardığını duyurdu. Kurtarılan yabancının hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Afetin bağlamı ve önceki olaylar:

Budhi Gandaki, Trishuli Nehri’nin kollarından biri olarak bölgedeki su rejisi açısından kritik bir konuma sahip. Trishuli’nin başka bir kolunda ağustos ayında yaşanan bir buzul çökmesi sonucu büyük bir sel meydana gelmiş; o felakette 1.457 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi halen kayıp olarak bildirilmişti. Bu geçmiş felaket, bölgedeki toplulukların sel riskine karşı kırılganlığını ortaya koyuyor ve yetkililerin uyarılarının ciddiyetini artırıyor.

Yerel yetkililer ve kurtarma ekipleri, evlere ve altyapıya verilen zararı belgeliyor; önümüzdeki saatlerde hava koşullarına bağlı olarak arama kurtarma faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. Bölge halkına yönelik tahliye ve güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi yetkililerin önceliği olarak belirtildi.

Nepal’in Gorkha bölgesinde heyelan sonrası meydana gelen sel çok sayıda evi ve köprüyü sürüklerken, 5 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı.