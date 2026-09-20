Görme engeli işine engel olmadı: İhsangazi'de çiftçi Yılmaz'ın günlük yaşamı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Çatalyazı köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yılmaz Çatıklı, doğuştan görme engelli olmasına rağmen çiftçilik yaparak hayatını sürdürüyor. Anne ve babasının yıllarca verdiği eğitim ve destekle köyün günlük işlerini öğrenen Çatıklı, yakın zamanda ebeveynlerini kaybettikten sonra da azmiyle tarım hayatını bırakmadı.

Köy hayatı ve üretim:

Çatıklı, bölgenin meşhur ürünü olan siyez başta olmak üzere çeşitli tarımsal ürünler ekiyor. Tarlasının tüm bakımını ve hasadını büyük ölçüde kendi yürütüyor; ihtiyaç duyduğunda ise köyde yaşayan komşularından destek alıyor. Siyezin yaygın olduğu İhsangazi'de yetiştirdiği ürünler geçimi için temel kaynak oluşturuyor.

Toprağı, ekip biçmeyi ve günlük köy işlerini bildiğini söyleyen Çatıklı, bu işleri küçük yaşlardan itibaren öğrendiğini belirtiyor. Ebeveynlerinin yaşamı boyunca verdiği deneyim ve alışkanlıklar, onun bağımsızlığını güçlendiriyor.

Araçlar, bakım ve günlük işler:

Çatıklı'nın araçlara ayrı bir ilgisi var; boş zamanlarında evinin yanındaki arazide traktör sürüyor. Kısa mesafeler için traktörü kullanıp tekrar evinin önüne park edebildiğini belirtiyor. Traktörünün temizliğini ve bakımını kendi yaptığı gibi, köydeki yakacak ihtiyacı için baltayla odun kırmayı da günlük rutininin bir parçası haline getirmiş durumda.

Çatıklı, araçlarla ilgili yeteneklerini şöyle özetliyor: "Traktör kullanırım, araba kullanırım". Profesyonel düzeyde olmadığını ama 3-5 metre ileri gitme, sağa-sola dönme, temizlik ve bakım işlerini rahatlıkla yapabildiğini anlatıyor.

Günlük yaşamının bazı anlarını sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştığını da söyleyen Çatıklı, bu paylaşımların çevresindeki insanların onu daha iyi tanımasına vesile olduğunu belirtiyor.

Eğitim ve bakış açısı:

Yılmaz Çatıklı, eğitim sürecini de şu şekilde aktarıyor: 8 yıl Ankara'da körler okulunda eğitim aldıktan sonra, 4 yıllık kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamladı. Üniversiteye açıköğretimle başladı ama devam etmediğini söylüyor. Çalışmayı ve sosyal yaşamı sevdiğini, sıkılmaya dayanamayacağını ifade ediyor.

Çatıklı'nın yaşam felsefesi kısa ve net: "Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz". Doğuştan görme engelli olduğunu kabul eden Çatıklı, imkansız diye bir şey olmadığını, meraklı olup her şeyi öğrenmeye çalışmak gerektiğini vurguluyor.

Çatalyazı köyünde tek başına yaşamını sürdüren Yılmaz Çatıklı'nın azmi, tanıyanlar için örnek teşkil ediyor; hem tarım üretimine katkısı hem de kendi bakımını üstlenmesi köy yaşamının sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ OLAN YILMAZ ÇATIKLI, ÇİFTÇİLİKLE YAŞAMINI SÜRDÜRDÜĞÜ KÖYDE TRAKTÖR SÜRÜYOR, TÜM İŞLERİNİ KENDİ YAPIYOR.